В результате схода авиационного боеприпаса в Белгороде пострадали два человека

Создан информационный штаб, он собирает все данные о повреждениях в городе. На месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. После детального обследования будет принято оперативное решение - важно восстановить движение транспорта на одной из главных артерий города.