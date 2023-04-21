В результате схода авиационного боеприпаса в Белгороде пострадали два человека

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что по предварительным данным, есть двое пострадавших.
Женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в городскую больницу №2. У еще одной жительницы только ссадинами - она от госпитализации отказалась, помощь оказана на месте.
«В результате обследования территории разрушения выявлены в 4 квартирах многоквартирного дома по улице Шаландина. Всем жителям поврежденных квартир предлагаем временное размещение в гостинице. По дому будет проведена экспертиза, если повреждена несущая стена будем отселять весь подъезд. Также повреждены 4 автомобиля», - уточнил Вячеслав Гладков.
Создан информационный штаб, он собирает все данные о повреждениях в городе. На месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. После детального обследования будет принято оперативное решение - важно восстановить движение транспорта на одной из главных артерий города.
Ранее в Минобороны сообщили, что причиной взрыва в Белгороде стал сход авиационного боеприпаса.