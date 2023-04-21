Ранее сообщалось, что глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада рассказала о том, как украинские военные похищают детей в зоне боевых действий. По словам Тэрады, западные журналисты не упоминают об этом, чтобы не разрушать образ, созданный для ВСУ со стороны СМИ и пропаганды Запада.