Заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский обвинил журналистов в игнорировании фактов о детях-сиротах из Украины.
Страны Евросоюза используют прессу для своей «клеветнической кампании», которая направлена на фальсификацию фактов и дискредитацию России в глазах мирового сообщества, приводит слова Полянского Sky News.
Он отметил, что многие западные СМИ игнорируют факт того, что огромное количество граждан Украины переехало в Россию после 2014 года, в том числе дети и сироты, которые отданы под опеку.
Ранее сообщалось, что глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада рассказала о том, как украинские военные похищают детей в зоне боевых действий. По словам Тэрады, западные журналисты не упоминают об этом, чтобы не разрушать образ, созданный для ВСУ со стороны СМИ и пропаганды Запада.