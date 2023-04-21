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«Сход боеприпаса»: В Минобороны назвали причину взрыва в Белгороде

Происшествия
«Сход боеприпаса»: В Минобороны назвали причину взрыва в Белгороде

В Минобороны России назвали причину взрыва в Белгороде вечером 20 апреля.

По официальной информации оборонного ведомства, при выполнении полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса.

«В результате есть повреждения жилых строений, жертв нет. Проводится расследование», - рассказали в военном ведомстве.

Ранее глава Белгорода сообщил, что в результате взрыва были повреждены находящиеся рядом многоэтажные дома и автомобили. Информации о пострадавших гражданах не поступало.
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