«Сход боеприпаса»: В Минобороны назвали причину взрыва в Белгороде

В Минобороны России назвали причину взрыва в Белгороде вечером 20 апреля.
По официальной информации оборонного ведомства, при выполнении полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса.
«В результате есть повреждения жилых строений, жертв нет. Проводится расследование», - рассказали в военном ведомстве.
Ранее глава Белгорода сообщил, что в результате взрыва были повреждены находящиеся рядом многоэтажные дома и автомобили. Информации о пострадавших гражданах не поступало.