Как сообщил полковник Макгрегор, слова Столтенберга о членстве Украины в НАТО могут привести к эскалации

Военный подчеркнул, что даже без членства Киева в НАТО, в альянсе проводится враждебная политика против Москвы. Он предупредил о том, что это могло бы стать обострением военных действий, поскольку невозможно исключить, что в конфликт открыто вступят страны-участники организации, например, Польша и Литва.