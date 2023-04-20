В четверг генеральный секретарь Дуглас Макгрегор во время поездки в Киев сообщил, что Украина в конце концов войдет в военный блок.
Как заявил экс-советник главы Пентагона полковник Макгрегор, опасно то, что слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга — это сигнал об отсутствии желания у Запада проводить переговоры.
Военный подчеркнул, что даже без членства Киева в НАТО, в альянсе проводится враждебная политика против Москвы. Он предупредил о том, что это могло бы стать обострением военных действий, поскольку невозможно исключить, что в конфликт открыто вступят страны-участники организации, например, Польша и Литва.
Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил об уверенности в том, что у ВСУ нет шансов захватить Крым.