Мэр Белгорода Валентин Демидов прокомментировал взрыв в городе

После появления информации о взрыве в центре Белгорода, Демидов срочно прибыл на место происшествия, где зафиксировал повреждения машин и образование воронки на дороге радиусом порядка 20 метров, об этом он написал в своем Telegram-канале. Он отметил, что на данный момент информация о пострадавших отсутствует, а оперативные службы продолжают активную работу по выяснению подробностей произошедшего.