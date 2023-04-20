Мэр Белгорода Валентин Демидов прокомментировал взрыв в городе

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что экстренно прибыл на место взрыва после объявления о чрезвычайном происшествии.
После появления информации о взрыве в центре Белгорода, Демидов срочно прибыл на место происшествия, где зафиксировал повреждения машин и образование воронки на дороге радиусом порядка 20 метров, об этом он написал в своем Telegram-канале. Он отметил, что на данный момент информация о пострадавших отсутствует, а оперативные службы продолжают активную работу по выяснению подробностей произошедшего.
Ранее сообщалось, что вечером в Белгороде прогремел взрыв на пересечении улиц Губкина и Ватутина. Предполагается, что целью организаторов взрыва была электростанция города, однако что-то пошло не так. Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.