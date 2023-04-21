Директор ММКФ Иван Кудрявцев перечислил причины, которые помешали многим режиссерам приехать на фестиваль

Директор ММКФ Иван Кудрявцев рассказал, почему многие режиссеры не приехали на кинофестиваль.
Программный директор фестиваля Иван Кудрявцев заявил, что многие зарубежные режиссеры не приняли участие в Московском международном кинофестивале из страха. Его слова приводит РИА Новости.
«Неизбежен тот международно-политический контекст, в котором ММКФ работает. Он накладывает отпечаток, многие режиссеры пишут, что хотели бы приехать, но побаиваются, не могут, не знают, как на это отреагируют у них на родине», — рассказал директор кинофестиваля.
Также он упомянул о трудностях с логистикой.
«Логистика мировая еще не восстановилась после пандемии, плюс санкции, с которыми столкнулась сейчас Россия, накладывают свой отпечаток на маршруты», — прокомментировал Иван Кудрявцев.
Ранее президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам Московского международного кинофестиваля.