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Певица Рита Дакота выходит замуж

Шоу-бизнес
Певица Рита Дакота выходит замуж

Певица Рита Дакота 20 апреля поделилась радостной новостью. Артистка получила долгожданное предложение руки и сердца от своего возлюбленного Федора.

В личном блоге Рита поделилась фотографией, на которой улыбается от счастья и демонстрирует кольцо с бриллиантом на безымянном пальце правой руки. Подпись под фото гласит, что девушка сказала «да». Фанаты стали поздравлять пару в комментариях.

Ранее бывший муж Риты Дакоты певец Влад Соколовский опубликовал фото с дочерью, вызвав бурную реакцию фанатов.
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