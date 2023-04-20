Певица Рита Дакота выходит замуж

В личном блоге Рита поделилась фотографией, на которой улыбается от счастья и демонстрирует кольцо с бриллиантом на безымянном пальце правой руки. Подпись под фото гласит, что девушка сказала «да». Фанаты стали поздравлять пару в комментариях.