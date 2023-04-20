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Телеведущая Ксения Бородина резко ответила на комментарии подписчиков о своем стиле

Шоу-бизнес
Телеведущая Ксения Бородина резко ответила на комментарии подписчиков о своем стиле

Телеведущая Ксения Бородина похвасталась своим новым образом в личном блоге. Надев свитер серого цвета, который дополнила черным поясом, а также в юбку с разрезами, девушка подвергла себя критике со стороны подписчиков.

Бородина не стала это терпеть и решила ответить подписчикам на критику. Телеведущая назвала всех подписчиков, которые были против ее образа «модными критиками» и объяснила, что они ничего не понимают и такой образ модный и актуальный.

Ранее Звезда «Дом-2» Ксения Бородина рассказала об отказе в интервью Ксении Собчак. Сейчас Бородина научилась любить себя и не хочет использовать такие методы для привлечения популярности.
ксения бородина стиль мода
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