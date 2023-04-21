Новое заявление президента Турции Эрдогана: страна налаживает поставки газа с Черного моря

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин рассказал о сотрудничестве Москвы и Анкары в новом газовом проекте. Это решение аргументировано тем, что Турция является для России самым надежным газовым союзником. В кратчайшие сроки газовый хаб начнет свою работу. Этот проект позволит увеличить взаимный оборот газа Турции и России, что не только укрепит их отношения, но и поможет развивать газовую отрасль.