Новое заявление президента Турции Эрдогана: страна налаживает поставки газа с Черного моря

В Турции рассказали о поставках газа с территории Черного моря. Планы по увеличению добычи газа значительно увеличились.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что с сегодняшнего дня, 20 апреля, Анкара начнет развивать поставки газа с Черного моря. Отмечается, что Эрдоган согласовал план добычи газа, в соответствии с которым в сутки планируется добывать 10 млн кубометров газа.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин рассказал о сотрудничестве Москвы и Анкары в новом газовом проекте. Это решение аргументировано тем, что Турция является для России самым надежным газовым союзником. В кратчайшие сроки газовый хаб начнет свою работу. Этот проект позволит увеличить взаимный оборот газа Турции и России, что не только укрепит их отношения, но и поможет развивать газовую отрасль.