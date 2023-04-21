Молдавия прокомментировала развитие «дипломатической войны» с Россией

Депутат Дориан Истратий рассказал о возможной дипломатической войне с Россией. Обе страны пока далеки от данного этапа.
Ни Россия, ни Молдавия не планируют в ближайшее время выслать послов друг друга в рамках первого шага к дипломатической войне. В связи с этим можно сделать вывод, что оба государства не намерены развязывать этот конфликт, считает парламентарий. На данный момент Москва и Кишинев находятся на ином этапе развития отношений на политической арене, приводит слова Истратия телеканал TV8.
Ранее сообщалось, что представители парламента Молдавии обвинили мэра Кишенева Иона Чебана в содействии российскому правительству. Правящая партия страны «Действие и солидарность» уверена, что Чебан сотрудничает с российскими спецслужбами и передает им информацию о стратегически важных объектах в Кишиневе. По мнению властей, эта информация подкрепляется протестами мэра против вступления в Евросоюз.