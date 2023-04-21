Молдавия прокомментировала развитие «дипломатической войны» с Россией

Ни Россия, ни Молдавия не планируют в ближайшее время выслать послов друг друга в рамках первого шага к дипломатической войне. В связи с этим можно сделать вывод, что оба государства не намерены развязывать этот конфликт, считает парламентарий. На данный момент Москва и Кишинев находятся на ином этапе развития отношений на политической арене, приводит слова Истратия телеканал TV8.