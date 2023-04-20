Актриса Агата Муцениеце в драме «Плакса» исполнит роль матери подростка

Актриса Агата Муцениеце в драме «Плакса» исполнит роль матери девочки Маши, которая переехала из маленького города и мечтает собрать свою музыкальную группу.
Роль подростка будет играть дочь солиста группы «Руки наверх!» Сергея Жукова, Ника. Кстати, певец выступил продюсером сериала для поддержки наследницы. А роль мужа Муцениеце сыграет актер Роман Маякин.
Съемки сериала уже начались в Москве, но после перенесутся в Сочи, где запишут основные кадры в парках и кафе.
Ранее актриса Агата Муцениеце выписала бывшего мужа актера Павла Прилучного из квартиры в Москве. Звезда это сделала, чтобы ребенок от новой жены бывшего мужа не имел права быть зарегистрированным по этому адресу.