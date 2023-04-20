МИД Нидерландов сообщил об отставке дипломата: пророссийские высказывания не оценили в правительстве

Ван Дартел заявил, что украинцы являются такими же русскими гражданами, как и население России и союзники Киева не могут это игнорировать, как бы не пытались. Также дипломат заявил, что представители Евросоюза и НАТО должны перестать быть «наивными», когда дело касается успехов России на поле боя с Украиной. После ряда подобных заявлений ван Дартел добровольно ушел в отставку, информирует МИД Нидерландов.