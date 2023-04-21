Певица Ани Лорак в социальных сетях выложила видео с обручальным кольцом на руке

В своих социальных сетях она опубликовала видео, где показала свою подготовку к выходу новых треков. Внимательные подписчики увидели кольцо на безымянном пальце певицы. Недавно певица рассказала об отношениях с испанцем Исааком Виджраку. Сама Ани Лорак на комментарии о замужестве ничего отвечать не стала, но фанаты надеются, что это окажется правдой.