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Певица Ани Лорак в социальных сетях выложила видео с обручальным кольцом на руке

Шоу-бизнес
Певица Ани Лорак в социальных сетях выложила видео с обручальным кольцом на руке

44-летняя певица Ани Лорак спровоцировала слухи о тайной свадьбе со своим возлюбленным, отношения с которым она недавно раскрыла.

В своих социальных сетях она опубликовала видео, где показала свою подготовку к выходу новых треков. Внимательные подписчики увидели кольцо на безымянном пальце певицы. Недавно певица рассказала об отношениях с испанцем Исааком Виджраку. Сама Ани Лорак на комментарии о замужестве ничего отвечать не стала, но фанаты надеются, что это окажется правдой.

Ранее певица Ани Лорак заявила, что планирует заработать около четырех миллионов рублей за один концерт в Москве.
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