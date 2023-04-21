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Специальный посланник МИД Нидерландов по Украине подал в отставку после пророссийского высказывания

Политика
Специальный посланник МИД Нидерландов по Украине подал в отставку после пророссийского высказывания

Спецпосланник МИД Нидерландов по вопросам бизнеса и восстановления на Украине Рон ван Дартел подал в отставку после своего заявления «украинцы — тоже русские». Об этом пишет Министерство иностранных дел королевства.

Нидерландский дипломат подал в отставку после своего заявления в книге Жерар Дилессена.

«Украинцы — это тоже русские. Мы не должны забывать об этом, такова реальность», — заявил Рон ван Дартел.

Также он упоминал о наивности мировых политиков в отношении РФ. В МИД Нидерландов добавили, что комментарии Рон ван Дартел дал еще до своего назначения специальным посланником, а опубликовали их только недавно.

Ранее сообщалось, что зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал о судьбе Украины в НАТО.
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