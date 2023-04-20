Воронка от взрыва образовалась на перекрестке улиц Губкина и Ватутина в Белгороде

Гигантская воронка от взрыва образовалась на перекрестке Губкина и Ватутина в Белгороде, сообщается в Telegram-канале губернатора Белгородской области .
В результате взрыва повреждена часть дома по улице Шаландина. В одной из квартир обнаружены осколки снаряда. Территория вокруг места взрыва в Белгороде оцеплена.
«По предварительной информации, пострадавших нет. На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров. Есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи. Мэр города Валентин Демидов, начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев и все оперативные и аварийные службы находятся на месте. Вся дополнительная информация позже», — сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В 1 км от места находится электроподстанция. Вероятно, она могла быть целью удара.