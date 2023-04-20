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Актриса Анна Седакова решила отдохнуть без семьи

Шоу-бизнес
Актриса Анна Седакова решила отдохнуть без семьи

Певица Анна Седокова отправилась в отпуск без своей семьи из-за обострения своего заболевания. Актриса рассказала об этом в своих социальных сетях.

Певица рассказала, что почувствовала, как к ней возвращаться крапивница. По всей видимости заболевание вернулось из-за стресса. По этой причине девушка решила отправиться на отдых без семьи, чтобы побыть одной. Артистка поделилась, что для отдыха выбрала Доминиканскую Республику.

Ранее фанаты певицы Анны Седоковой начали беспокоиться за ее супруга из-за публикации в соцсетях. Размер порции завтрака для мужа певицы взволновал подписчиков.
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