Актриса Анна Седакова решила отдохнуть без семьи

Певица рассказала, что почувствовала, как к ней возвращаться крапивница. По всей видимости заболевание вернулось из-за стресса. По этой причине девушка решила отправиться на отдых без семьи, чтобы побыть одной. Артистка поделилась, что для отдыха выбрала Доминиканскую Республику.