Белый дом провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном из-за плана по мирному решению конфликта

Эммануэль Макрон обсудил с главой США Джо Байденом проблему развития конфликта России и Украины, а также недавнюю поездку лидера Франции в Китай.
Сегодня, 20 апреля, руководители двух стран обсудили варианты мирного решения конфликта Москвы и Киева. Основной темой переговоров стал план Макрона по мирному урегулированию конфликта, который тот ранее передал Китаю. Также президенты обсудили поездку лидера Франции в Пекин, которая была совершена ради дипломатических переговоров касательно развития ситуации на поле боя между Россией и Украиной, говорится в официальном сообщении Белого дома.
Ранее сообщалось, что Белый дом намерен провести переговоры с Макроном в связи с тем, что французский президент не уведомлял администрацию Байдена о своих планах касательно мирного урегулированию конфликта.