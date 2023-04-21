Белый дом провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном из-за плана по мирному решению конфликта

Сегодня, 20 апреля, руководители двух стран обсудили варианты мирного решения конфликта Москвы и Киева. Основной темой переговоров стал план Макрона по мирному урегулированию конфликта, который тот ранее передал Китаю. Также президенты обсудили поездку лидера Франции в Пекин, которая была совершена ради дипломатических переговоров касательно развития ситуации на поле боя между Россией и Украиной, говорится в официальном сообщении Белого дома.