Актриса Зепюр Брутян похвасталась в соцсетях видео вечерней прогулки с мамой

Актриса Зепюр Брутян активно готовится к появлению ребенка. Девушка рассказала, что сейчас активно покупает вещи для малыша.
Актриса очень рада, что рядом с ней сейчас живут ее родные. Вечером 20 апреля к ней в гости пришла мама Гаянэ, видео с которой звезда выложила в свои социальные сети.
На видео две девушки вышли прогуляться перед сном. Зепюр сообщила, что ей нравится много гулять, чтобы оставаться в форме. Звезда признавалась, что хочет быстро вернуть свою фигуру и вернуться к работе после родов. Подписчики были удивлены, как молодо выглядит мама девушки.
Ранее актриса Зепюр Брутян в личном блоге опубликовала милое видео с супругом Павлом Прилучным.