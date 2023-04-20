Актриса Зепюр Брутян похвасталась в соцсетях видео вечерней прогулки с мамой

На видео две девушки вышли прогуляться перед сном. Зепюр сообщила, что ей нравится много гулять, чтобы оставаться в форме. Звезда признавалась, что хочет быстро вернуть свою фигуру и вернуться к работе после родов. Подписчики были удивлены, как молодо выглядит мама девушки.