Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что нужно ответить Киеву на его решение о российском посольстве

Российский дипломат Константин Косачев сказал о необходимости ответных мер на решение украинской стороны о российском посольстве, сообщает РИА Новости.
Он считает, что ответ должен быть стопроцентно зеркальным. Все необходимые возможности для этого есть.
Ранее Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город расторгнет договор об аренде земли, на которой расположено здание посольства Российской Федерации.
Совет принял решение о расторжении договора в четверг. Как уточняет Кличко, оно принято единогласно. С таким предложением прежде выступала партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга Народа».