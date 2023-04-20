Постпред РФ в ООН Геннадий Гатилов рассказал о двойных стандартах Запада

Беспристрастность ООН уже давно стоит под сомнением, так как в последнее время на фоне нестабильной политической ситуации верховный комиссар организации Фолькер Тюрк продолжает вести политику двойных стандартов. Это касается стран, которые так или иначе не входят в список приоритетов коллективного Запада. Таким образом, права и свободы этих государств нарушаются регулярно, в тот момент, когда малейшее нарушение в приоритетной для ООН стране вызывает скандал, говорится в официальном сообщении постпреда.