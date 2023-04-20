Назвали возможного нового ведущего шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Дмитрия Диброва, который ранее вел телевизионную программу может заменить Караулова. Ранее артистка уже участвовала в телеигре с телеведущим Тимуром Соловьевым в 2017 году. Тогда они выиграли главный приз в размере трех миллионов рублей.