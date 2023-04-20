Назвали возможного нового ведущего шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Новой ведущей интеллектуальной телевизионной игры «Кто хочет стать миллионером?» может стать российская певица Юлианна Караулова. Об этом пишет KP.RU.
Дмитрия Диброва, который ранее вел телевизионную программу может заменить Караулова. Ранее артистка уже участвовала в телеигре с телеведущим Тимуром Соловьевым в 2017 году. Тогда они выиграли главный приз в размере трех миллионов рублей.
11 апреля сообщили о возвращении телепрограммы «Кто хочет стать миллионером?» в эфир Первого канала. Новый выпуск покажут 29 апреля.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве петербургского фотографа в США оказался братом звезды сериала «Воронины» Волковой.