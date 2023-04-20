Украина разочарована Европой: ЕС снова не выполнил своих обещаний

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал действия Евросоюза в вопросе увеличения поставок боеприпасов для ВСУ.
На данный момент Киев видит, что страны Евросоюза не способны выполнить собственное обещание по увеличению объема поставок боеприпасов для украинской армии. Это наглядно демонстрирует, что ЕС не обладает стратегической автономией и не способен оказать полноценную поддержку Украине. Это не может не разочаровывать, написал Кулеба в своем Twitter (заблокирован на территории РФ).
Ранее сообщалось, что союзники Украины в ЕС признались в неспособности нарастить объемы поставок снарядов для ВСУ. Это связано с тем, что затраты армии Киева на поле боя значительно превосходят возможности производства оборонной промышленности Европы, поэтому ЕС ищет пути решения этой проблемы, однако до сих пор ситуация остается неразрешенной.