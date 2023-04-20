Украина разочарована Европой: ЕС снова не выполнил своих обещаний

На данный момент Киев видит, что страны Евросоюза не способны выполнить собственное обещание по увеличению объема поставок боеприпасов для украинской армии. Это наглядно демонстрирует, что ЕС не обладает стратегической автономией и не способен оказать полноценную поддержку Украине. Это не может не разочаровывать, написал Кулеба в своем Twitter (заблокирован на территории РФ).