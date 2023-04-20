Большая Арктическая экспедиция за шестой день своего путешествия достигла маяка на мысе Прончищева

Первую часть пути путешественники шли по снегопаду. Когда ребята двигались на лыжах и смотрели вперед, они могли потерять ориентацию из-за падающего снега, так как создается ощущение, что плывешь по воздуху. Вторую часть пути отряд шел по снегу, который внешне выглядел привлекательно, но передвигаться по нему было неудобно, так как можно было провалиться по колено. Таким образом команда пришла к острову Дежнев. Единственным напоминанием цивилизации являлись геодезические точки, построенные в далеком советском периоде.