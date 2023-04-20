Большая Арктическая экспедиция за шестой день своего путешествия достигла маяка на мысе Прончищева

Ребята из спортивного отряда Большой Арктической экспедиции смогли преодолеть 16 км на шестой день похода. Данная экспедиция стартовала 15 апреля, ее возглавил всемирно известный путешественник Матвей Шпаро. Под его руководством в походе участвуют 7 московских школьников.
Первую часть пути путешественники шли по снегопаду. Когда ребята двигались на лыжах и смотрели вперед, они могли потерять ориентацию из-за падающего снега, так как создается ощущение, что плывешь по воздуху. Вторую часть пути отряд шел по снегу, который внешне выглядел привлекательно, но передвигаться по нему было неудобно, так как можно было провалиться по колено. Таким образом команда пришла к острову Дежнев. Единственным напоминанием цивилизации являлись геодезические точки, построенные в далеком советском периоде.
От острова группа прошла еще 10 км до мыса Прончищева, который был назван в честь великого русского первопроходца-исследователя Василия Васильевича Пронищева.
Ранее посвященная генералу Хрулеву экспозиция открылась в Петербурге.