Вашингтон высказался о войсках США на границе с Суданом

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби прокомментировал размещение Вооруженных сил США рядом с границей Судана на фоне нестабильной внутриполитической ситуации в африканском государстве.
Вашингтон размещает свои войска рядом с границами Судана для того, чтобы в случае необходимости эвакуировать представителей посольства и иных политических представителей из страны. Однако на данный момент текущая внутриполитическая ситуация Судана не вынуждает Белый дом принимать решение об эвакуации своих дипломатов, заявил Кирби во время совещания в Совете национальной безопасности.
Ранее сообщалось, что Кирби прокомментировал информацию о том, что Вашингтон оказывает финансовую и военную поддержку какой-либо из сторон вооруженного конфликта в Судане. По словам официального представителя ведомства, подобная информация не соответствует действительности.