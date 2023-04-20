Вашингтон высказался о войсках США на границе с Суданом

Вашингтон размещает свои войска рядом с границами Судана для того, чтобы в случае необходимости эвакуировать представителей посольства и иных политических представителей из страны. Однако на данный момент текущая внутриполитическая ситуация Судана не вынуждает Белый дом принимать решение об эвакуации своих дипломатов, заявил Кирби во время совещания в Совете национальной безопасности.