Московский производитель сиропов подал иск на итальянский бренд Aperol

Производитель сиропов из Москвы планирует отсудить бренд Aperol у итальянской Campari Group. Об этом пишет РИА Новости.
Московская компания ООО «Вкусная жизнь», которая производит сиропы и топпинги под брендом Barline, подала иск в Суд по интеллектуальным правам на производителя Campari Group для частичного прекращения правовой охраны в РФ серии товарных знаков Aperol, а именно на единственную категорию товаров — сиропы.
Также компанией иск заявлен в отношении трех брендов, которые оформлены на нидерландскую Davide Campari Milano N.V: Aperol Spritz, словесных Aperol и представляющего собой этикетку популярного ликера со словесным элементом Aperol.
Суд по интеллектуальным правам принял иск к рассмотрению, предварительные слушания запланированы на 19 июня.
Ранее сообщалось, что BuzzFeed заявила о закрытии своего новостного подразделения и сокращении штата на 15%.