Московский производитель сиропов подал иск на итальянский бренд Aperol

Московская компания ООО «Вкусная жизнь», которая производит сиропы и топпинги под брендом Barline, подала иск в Суд по интеллектуальным правам на производителя Campari Group для частичного прекращения правовой охраны в РФ серии товарных знаков Aperol, а именно на единственную категорию товаров — сиропы.