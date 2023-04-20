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Московский производитель сиропов подал иск на итальянский бренд Aperol

Общество
Московский производитель сиропов подал иск на итальянский бренд Aperol

Производитель сиропов из Москвы планирует отсудить бренд Aperol у итальянской Campari Group. Об этом пишет РИА Новости.

Московская компания ООО «Вкусная жизнь», которая производит сиропы и топпинги под брендом Barline, подала иск в Суд по интеллектуальным правам на производителя Campari Group для частичного прекращения правовой охраны в РФ серии товарных знаков Aperol, а именно на единственную категорию товаров — сиропы.

Также компанией иск заявлен в отношении трех брендов, которые оформлены на нидерландскую Davide Campari Milano N.V: Aperol Spritz, словесных Aperol и представляющего собой этикетку популярного ликера со словесным элементом Aperol.

Суд по интеллектуальным правам принял иск к рассмотрению, предварительные слушания запланированы на 19 июня.

Ранее сообщалось, что BuzzFeed заявила о закрытии своего новостного подразделения и сокращении штата на 15%.
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