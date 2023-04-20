Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал о судьбе Украины в НАТО

Ранее сообщалось, что Медведев предсказал вступление Украины в НАТО, однако не тем способом, каким бы хотелось Киеву. По словам политика, Североатлантический альянс будет согласен впустить в свои ярды Украину только когда она будет разделена между другими странами-союзниками киевского режима.