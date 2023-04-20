Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал о судьбе Украины в НАТО

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев сравнил киевский режим с фашистским и в качестве аргумента привел слова немецких журналистов.
Жители Германии наконец-то поняли, что президент Украины Владимир Зеленский является никем иным, как актером, исполняющим роль лидера страны, и фашистом, поэтому его киевский режим априори не сможет существовать и скоро мировое сообщество увидит его падение, написал Медведев в своем Telegram-канале. Он отметил, что журналисты немецкого издания Die Welt напрямую заявляют Зеленскому, что он еще может предотвратить путь фашистской Германии.
Ранее сообщалось, что Медведев предсказал вступление Украины в НАТО, однако не тем способом, каким бы хотелось Киеву. По словам политика, Североатлантический альянс будет согласен впустить в свои ярды Украину только когда она будет разделена между другими странами-союзниками киевского режима.