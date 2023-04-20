Пожар в Брянской области унес жизни троих малолетних детей

Сегодня, 20 апреля, в селе Бошино (Брянская область) в жилом доме произошло возгорание. Пожарная бригада оперативно выехала на место происшествия, однако не успела спасти троих малолетних детей, погибших в пожаре. После ликвидации возгорания сотрудниками МЧС были обнаружены тела троих детей, сообщает пресс-служба СК по Брянской области. Следователи возбудили уголовное дело, проводится расследование.