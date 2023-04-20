Пожар в Брянской области унес жизни троих малолетних детей

Следственный комитет Брянской области сообщил, что при пожаре в жилом доме в селе Бошино погибли трое детей. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
Сегодня, 20 апреля, в селе Бошино (Брянская область) в жилом доме произошло возгорание. Пожарная бригада оперативно выехала на место происшествия, однако не успела спасти троих малолетних детей, погибших в пожаре. После ликвидации возгорания сотрудниками МЧС были обнаружены тела троих детей, сообщает пресс-служба СК по Брянской области. Следователи возбудили уголовное дело, проводится расследование.
Ранее сообщалось, что 20 апреля в Калининграде загорелся склад. Общая площадь возгорания составила 1200 кв.м. Пожар был оперативно потушен. В его ликвидации были задействованы 47 сотрудников МЧС и девять единиц специализированной техники.