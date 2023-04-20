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Соединенные Штаты утверждают, что не оказывают поддержку конфликтующим сторонам в Судане

Политика
Соединенные Штаты утверждают, что не оказывают поддержку конфликтующим сторонам в Судане

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кибри заявил, что США не оказывают поддержку ни одной из сторон конфликта в Судане, сообщает РИА Новости.

«Это не так», — ответил Кибри на вопрос в ходе брифинга.

Также он подчеркнул, что ситуация в сфере безопасности в Судане значительно ухудшилась. По словам представителя американской администрации, США поговорили с двумя конфликтующими сторонами в Судане и попытались донести до них, что насилие нужно прекратить немедленно.

Ранее представитель ливийской армии опроверг слухи о поддержке СБР в Судане.
Судан Кибри брифинг
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