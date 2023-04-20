Соединенные Штаты утверждают, что не оказывают поддержку конфликтующим сторонам в Судане

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кибри заявил, что США не оказывают поддержку ни одной из сторон конфликта в Судане, сообщает РИА Новости.
«Это не так», — ответил Кибри на вопрос в ходе брифинга.
Также он подчеркнул, что ситуация в сфере безопасности в Судане значительно ухудшилась. По словам представителя американской администрации, США поговорили с двумя конфликтующими сторонами в Судане и попытались донести до них, что насилие нужно прекратить немедленно.
Ранее представитель ливийской армии опроверг слухи о поддержке СБР в Судане.