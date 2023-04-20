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Железные дороги Украины впервые с начала спецоперации возобновили рейсы в Красноармейск

Общество
Железные дороги Украины впервые с начала спецоперации возобновили рейсы в Красноармейск

Компания «Укрзализныця» заявила, что впервые с начала СВО возобновляет постоянные рейсы в Красноармейск, который находится в подконтрольной Киеву части ДНР.

До этого регулярно ходили только эвакуационные рейсы, а билеты продавали лишь в одном направлении — из Покровска во Львов и Киев.

С 28 апреля в Красноармейск каждый день будут ходить два беспересадочных состава — из Киева и Львова. Как сказано в сообщении, время дороги из Львова будет составлять около 26 часов, а из Киева — почти 14.

Ранее в результате столкновения поездов в Бангладеш пострадало не менее 30 человек. Пассажирский и товарный поезда столкнулись на железнодорожной станции.
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