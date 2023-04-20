Египетский военный эксперт Раббо: СБР захватили много авиабаз, чтобы избежать ударов с воздуха

Хартум, 20 апреля. Силы быстрого реагирования успешно противостоят авиации региональной армии, пишут арабские СМИ.
Суданская армия применяет авиацию для противодействия СБР, которые имеют достаточный опыт в городских боях. Таким образом ВС республики пытается ослабить давление на собственные войска, находящиеся в боевых действиях.
Мохаммед Хамдан Дагло рассказал, что СБР нейтрализовали 85% бронетехники противника и почти всю военную авиацию. Слова Хамедти подтверждают видеозаписи из Хартума, где его бойцы атакуют истребитель Вооруженных сил с зенитного орудия.
«Мы осаждаем руководство, и большая часть солдат сдалась. Наша цель — арестовать Аль-Бурхана, преступника, который бомбит мирных жителей», — заявил он.
Египетский военный эксперт Абдель Фаттах Абд Раббо прокомментировал происходящее в столице Судана. По его словам, силы быстрого реагирования намеренно приобрели много авиабаз, чтобы избежать ударов с воздуха.
«Использование военной авиации остается эффективным способом предоставления поддержки пехоте во время войны. Однако ситуация в Хартуме немного отличается: силы быстрого реагирования расположены в центре столицы и в окрестностях, близких к гражданским строениям, что затрудняет применение военной авиации. Также возможно, что военные самолеты могут быть сбиты зенитным оружием, принадлежащим СБР», — отметил обозреватель.
Ранее посол Судана в России Мохаммед Сирраджа назвал вооруженный конфликт армии и СБР внутренним делом государства.