Египетский военный эксперт Раббо: СБР захватили много авиабаз, чтобы избежать ударов с воздуха

Мохаммед Хамдан Дагло рассказал, что СБР нейтрализовали 85% бронетехники противника и почти всю военную авиацию. Слова Хамедти подтверждают видеозаписи из Хартума, где его бойцы атакуют истребитель Вооруженных сил с зенитного орудия.