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Туринскому футбольному клубу «Ювентус» временно вернули пятнадцать очков в итальянском чемпионате

Спорт
Туринскому футбольному клубу «Ювентус» временно вернули пятнадцать очков в итальянском чемпионате

Апелляция футбольного клуба «Ювентус» частично удовлетворена Комитетом спортивных гарантов Национального олимпийского комитета Италии (CONI), после чего команде на время вернули 15 турнирных очков в таблице Серии А, информирует Sky Sport Italy.

Прежде Итальянская федерация футбола (FIGC) в начале года лишила туринцев 15 очков за финансовые махинации. Апелляционный орган провел слушания о возобновлении судебного разбирательства по делу «Ювентуса». Апелляция была принята.

Сегодня CONI передал апелляцию в Федеральный суд FIGC, который отныне будет заниматься делом по финансовым махинациям итальянского клуба. На время разбирательств, «Ювентусу» вернули 15 очков в турнирной таблице.

Ранее УЕФА предложил помощь «Ювентусу» в деле о махинациях.
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