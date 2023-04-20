Певица Лолита Милявская рассказала о своих критериях при выборе мужчины

Певица Лолита Милявская поделилась своими мыслями о выборе мужчины. Об этом сообщает «Телепрограмма».
Знаменитость недавно освободилась от прежних отношений и теперь уверена, что не промахнется в выборе нового кавалера. Лолита не видит рядом с собой представителя творческой профессии. Звезда больше интересуется бизнесменами. Так мужчина будет выгодно отличаться на фоне других. Ему следует быть обеспеченным, умным и веселым. Возраст же не играет для певицы большую роль. Гораздо важнее то, что написано в паспорте.
«Я выбираю мужиков с мозгами, состоявшихся. Единственное, дедушки мне не нужны. Дедушки – это состояние души. И в 20 лет можно им быть — угрюмым, серым, никому не нужным. Возраст — это последнее, на что ты обращаешь внимание. Человек может быть мертв душой с рождения», — объяснила Лолита.
Ранее певица Лолита Милявская призналась, что ее сердце вновь стало свободным.