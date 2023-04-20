Певица Лолита Милявская рассказала о своих критериях при выборе мужчины

Знаменитость недавно освободилась от прежних отношений и теперь уверена, что не промахнется в выборе нового кавалера. Лолита не видит рядом с собой представителя творческой профессии. Звезда больше интересуется бизнесменами. Так мужчина будет выгодно отличаться на фоне других. Ему следует быть обеспеченным, умным и веселым. Возраст же не играет для певицы большую роль. Гораздо важнее то, что написано в паспорте.