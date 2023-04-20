Подозреваемый в убийстве петербургского фотографа в США оказался братом звезды сериала «Воронины» Волковой

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова оказалась сестрой подозреваемого в деле о жестоком убийстве петербургского фотографа и его сожителя в США. После обнаружения тел американские правоохранители задержали некоего Леонида Волкова.
Последнего, как рассказали друзья жертвы, постоянно окружали знаменитости и медийные женщины. В их числе успешная родственница и супруга-блогер, говорится в материале Telegram-канала Mash на Мойке.
Согласно имеющейся информации, именно жена завела знакомство с погибшими уроженцами Северной столицы. Сначала все четверо общались в социальных сетях, а позже решили встретиться в Майами.
Как стало известно, один из новых приятелей стал гарантом для аренды жилья Леонида Волкова за границей. Однако в какой-то момент мужчина перестал платить по счетам, поэтому сожитель фотографа избавил себя от обязательств и рисков.
В конце концов брата известной российской актрисы выселили, что и могло привести к совершению преступления. Сейчас подозреваемый находится под стражей — ему уже предъявлено официальное обвинение в убийстве.
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