Президент Украины Владимир Зеленский встретился с мэром Парижа Анн Идальго. В ходе мероприятия он поспешил поблагодарить главу французской столицы за «весомый масштаб помощи» Киеву.
Зеленский также указал на «непоколебимую позицию» Идальго, связанную с «недопущением российских спортсменов к международным соревнованиям» и «к Олимпийским играм в Париже». На встрече присутствовал и президент Европейского комитета регионов Васко Кордейро.
Власти Польши готовы присоединить к республике сразу несколько областей Украины, ранее заявили авторы издания Niezależny Dziennik Polityczny (NDP). Однако они предположили, что Варшаве придется заплатить за это серьезную цену.