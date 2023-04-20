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Встреча Зеленского и мэра Парижа Анн Идальго прошла в Киеве

Политика
Встреча Зеленского и мэра Парижа Анн Идальго прошла в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с мэром Парижа Анн Идальго. В ходе мероприятия он поспешил поблагодарить главу французской столицы за «весомый масштаб помощи» Киеву.

Зеленский также указал на «непоколебимую позицию» Идальго, связанную с «недопущением российских спортсменов к международным соревнованиям» и «к Олимпийским играм в Париже». На встрече присутствовал и президент Европейского комитета регионов Васко Кордейро.

Власти Польши готовы присоединить к республике сразу несколько областей Украины, ранее заявили авторы издания Niezależny Dziennik Polityczny (NDP). Однако они предположили, что Варшаве придется заплатить за это серьезную цену.
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