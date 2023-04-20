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Сенатор Елена Афанасьева: Сербия понимает преследуемые Россией цели в рамках спецоперации

Политика
Сенатор Елена Афанасьева: Сербия понимает преследуемые Россией цели в рамках спецоперации

Сербия понимает действия России, нацеленные на защиту русского населения на новых территориях. Об этом сообщила член комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева.

Сенатор отметила, что в Москве понимают сербскую сторону и то давление, которое оказывается на нее из-за того, что та не вводит против России санкции. РФ это высоко ценит, подчеркнула она.

Афанасьева указала, что Сербия осознает, что на новых территориях в рамках спецоперации действительно идет защита русского населения и людей, которые говорят на русском языке. Она заявила, что взаимное понимание всегда дает возможности продолжения дружественного диалога.

Президент Сербии Александр Вучич заявил о продолжающемся и усиливающемся давлении на Белград со стороны третьих стран. По его словам, это будет продолжаться для того, чтобы Сербия приняла антироссийскую сторону.
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