Сербия понимает действия России, нацеленные на защиту русского населения на новых территориях. Об этом сообщила член комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева.
Сенатор отметила, что в Москве понимают сербскую сторону и то давление, которое оказывается на нее из-за того, что та не вводит против России санкции. РФ это высоко ценит, подчеркнула она.
Афанасьева указала, что Сербия осознает, что на новых территориях в рамках спецоперации действительно идет защита русского населения и людей, которые говорят на русском языке. Она заявила, что взаимное понимание всегда дает возможности продолжения дружественного диалога.
Президент Сербии Александр Вучич заявил о продолжающемся и усиливающемся давлении на Белград со стороны третьих стран. По его словам, это будет продолжаться для того, чтобы Сербия приняла антироссийскую сторону.