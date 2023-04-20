Косметолог Пигалева-Иконникова назвала три главных правила сохранения молодости

Специалист по уходу за кожей Екатерина Пигалева-Иконникова рассказала, как правильно ухаживать за кожей, чтобы сохранять молодость в течение многих лет. Об этом сообщает «Телепрограмма».
Очень важный пункт – это регулярность. Каждый день нужно уделять ежедневным ритуалам красоты. Следует ухаживать за кожей и в утреннее время, и в вечернее. Хватит даже 10 минут на стандартные манипуляции с тониками и кремами. Главное – не забывать это делать.
Второе правило – обязательно очищать кожу перед нанесением средства увлажнения. Иначе средству будет сложнее активно выполнять свои функции.
Третья рекомендация эксперта в следующем. Она советует иметь не одно, а сразу несколько увлажняющих средства. Каждое из них должно соответствовать времени суток и сезонным потребностям кожи.
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