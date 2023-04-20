Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Косметолог Пигалева-Иконникова назвала три главных правила сохранения молодости

Общество
Косметолог Пигалева-Иконникова назвала три главных правила сохранения молодости

Специалист по уходу за кожей Екатерина Пигалева-Иконникова рассказала, как правильно ухаживать за кожей, чтобы сохранять молодость в течение многих лет. Об этом сообщает «Телепрограмма».

Очень важный пункт – это регулярность. Каждый день нужно уделять ежедневным ритуалам красоты. Следует ухаживать за кожей и в утреннее время, и в вечернее. Хватит даже 10 минут на стандартные манипуляции с тониками и кремами. Главное – не забывать это делать.

Второе правило – обязательно очищать кожу перед нанесением средства увлажнения. Иначе средству будет сложнее активно выполнять свои функции.

Третья рекомендация эксперта в следующем. Она советует иметь не одно, а сразу несколько увлажняющих средства. Каждое из них должно соответствовать времени суток и сезонным потребностям кожи.

Ранее косметолог Гришина назвала главные преимущества контурной пластики.
кожа косметика уход девушки средства
Военкоры ФАН