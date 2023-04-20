Косметолог Пигалева-Иконникова назвала три главных правила сохранения молодости

Очень важный пункт – это регулярность. Каждый день нужно уделять ежедневным ритуалам красоты. Следует ухаживать за кожей и в утреннее время, и в вечернее. Хватит даже 10 минут на стандартные манипуляции с тониками и кремами. Главное – не забывать это делать.