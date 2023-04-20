Киевский режим хочет снести в подконтрольном им городе Запорожье памятник освободителям города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Речь идет о сносе памятнике 127 пограничному полку НКВД и руководителям подполья. Киевский режим обозначил его целью для сноса.
Рогов указал что, о своих планах представители украинских властей сообщили на день рождения главы фашистской Германии Адольфа Гитлера — 20 апреля. Глава движения полагает, что они там образом хотели сделать подарок «своему фюреру».
Ранее Рогов отметил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет в первую очередь пиар-войну. По этой причине он может отправить на передовую «кого угодно» ради помощи от Запада.