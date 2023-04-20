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В Карачаевске задержали подростка подозреваемого в убийстве четвероклассницы

Происшествия
В Карачаевске задержали подростка подозреваемого в убийстве четвероклассницы

Правоохранители задержали Подростка, перерезавшего 10-летней девочке горло в Карачаевске. Он поделился деталями случившегося.

В Следственном комитете подчеркнули, что этот поступок не был спонтанным. Сосед следил за ней по пути из школы. Когда жертва зашла в подъезд, парень насильно затащил ее в квартиру. Затем он убил девочку. По сообщениям СМИ, он сам признался в содеянном.

На данный момент известно, что убийцу задержали. Он дал признательные показания. Одноклассник подростка утверждает, что тот всегда был «тихим и абсолютно адекватным». На месте работают профильные органы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что обвиняемый рассказал о некоторых подробностях. Школьник ударил 10-летнюю девочку по голове камнем, после чего учинил расправу. После этого он убрал следы крови и застирал одежду.
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