В Карачаевске задержали подростка подозреваемого в убийстве четвероклассницы

В Следственном комитете подчеркнули, что этот поступок не был спонтанным. Сосед следил за ней по пути из школы. Когда жертва зашла в подъезд, парень насильно затащил ее в квартиру. Затем он убил девочку. По сообщениям СМИ, он сам признался в содеянном.