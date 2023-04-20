BuzzFeed заявила о закрытии своего новостного подразделения и сокращении штата на 15%

Глава BuzzFeed Джон Перетти в сообщении сотрудникам написал, что компания не в состоянии финансировать Buzzfeed News. Также он заявил о сокращении примерно 15% сотрудников и отставке двух топ-менеджеров – Кристиана Беслера и Эдгара Эрнандеса.