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BuzzFeed заявила о закрытии своего новостного подразделения и сокращении штата на 15%

Экономика
BuzzFeed заявила о закрытии своего новостного подразделения и сокращении штата на 15%

Американская интернет-компания BuzzFeed сообщила о закрытии своего новостного подразделения BuzzFeed News и сокращении штата сотрудников на 15%, информирует NBC.

Глава BuzzFeed Джон Перетти в сообщении сотрудникам написал, что компания не в состоянии финансировать Buzzfeed News. Также он заявил о сокращении примерно 15% сотрудников и отставке двух топ-менеджеров – Кристиана Беслера и Эдгара Эрнандеса.

Большая часть увольнительных будет доведена до конца второго квартала. Расходы на данный процесс в сумме составят 7-11 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что акции Tesla упали почти на 8,5% после неудачного запуска корабля Starship.
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