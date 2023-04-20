«Золото может протестировать свой исторический максимум»: аналитики о ситуации на мировом рынке

Также эксперт подчеркивает, что в профессиональном сообществе уже строятся прогнозы касательно июньского заседания данной системы. На нем, по ожиданиям аналитиков, ставка золота должна повыситься также на 25 базисных пунктов. Еще несколько дней назад вероятность этого была 5 процентов, сегодня же она увеличилась до 28 процентов.