«Золото может протестировать свой исторический максимум»: аналитики о ситуации на мировом рынке

Аналитики ФБА «Экономика сегодня» рассказали о ценах на золото в рамках сегодняшнего дня и о том, каких прогнозов ждать в ближайшее время.
«Золото по итогам вчерашнего дня закрылось снижением на полпроцента и опустилось с отметки 2005 в район отметки примерно 1994 доллара за тройскую унцию. Сейчас восстанавливается 1997», — отмечает эксперт отечественные показатели.
Аналитик ФБА Александр Багманов отмечает, что, как и в ситуации с нефтью, относительный негативный флер на золотой рынок накладывают ожидания повышения ставки со стороны Федеральной резервной системы. По словам специалиста, на данный момент рынок оценивает вероятность того, что на майском заседании ФРС поднимет ставку на 25 базисных пункта, в целых 85 процентов.
Также эксперт подчеркивает, что в профессиональном сообществе уже строятся прогнозы касательно июньского заседания данной системы. На нем, по ожиданиям аналитиков, ставка золота должна повыситься также на 25 базисных пунктов. Еще несколько дней назад вероятность этого была 5 процентов, сегодня же она увеличилась до 28 процентов.
«Такое изменение связано со вчерашней публикацией бежевой книги. Там говорится о том, что экономический рост в США несколько замедлился, но, тем не менее, экономика чувствует себя неплохо, а вот инфляция все-таки остается высокой», — подчеркнул Александр Багманов.
В целом, по словам аналитика, золото торгуется в диапазоне 1960-1970 долларов за тройскую унцию. Фокус ожиданий будет смещаться к заседанию ФРС и определяться относительно их данных.
«Не исключено, что у золота может быть и попытка протестировать нижнюю отметку. Но в целом, если ФРС начнет постепенно смягчаться, и на следующем заседании будут какие-то более мягкие комментарии, то ждем, что золото может протестировать свой исторический максимум. Пока, скорее всего, динамика будет более плавная», — заключил аналитик ФБА «Экономика сегодня».
Ранее аналитик описал ситуацию на нефтерынке в России и в мире на 20 апреля.