Профессор СПбГУ Хейфец рассказал о позиции стран Южной Америки по конфликту на Украине

Глава российской дипломатии посетил Бразилию, Венесуэлу и Никарагуа. Конечным пунктом турне стала Куба. Специалист обратил внимание, что Лавров отправился в поездку по континенту после утверждения новой редакции Концепции внешней политики РФ. Причем именно в те страны, которые указаны в документе как партнеры и союзники России.