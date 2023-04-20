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Профессор СПбГУ Хейфец рассказал о позиции стран Южной Америки по конфликту на Украине

Политика
Профессор СПбГУ Хейфец рассказал о позиции стран Южной Америки по конфликту на Украине

Значимость турне министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по Южной Америке прокомментировал профессор СПбГУ Виктор Хейфец. Он также рассказал о видении стран региона по ситуации на Украине.

Глава российской дипломатии посетил Бразилию, Венесуэлу и Никарагуа. Конечным пунктом турне стала Куба. Специалист обратил внимание, что Лавров отправился в поездку по континенту после утверждения новой редакции Концепции внешней политики РФ. Причем именно в те страны, которые указаны в документе как партнеры и союзники России.

Важной составляющей турне Хейфец назвал возможность озвучить точку зрения Москвы в регионе, где ее готовы внимательно выслушать. Для РФ также важны предложения президента Бразилии Лулы да Силвы, который не согласен с попытками Запада «потушить» украинский конфликт бензином, пишет радио Sputnik со ссылкой на профессора СПбГУ.

Страны Южной Америки намерены отстаивать свои интересы, добавил Хейфец. В качестве примера он привел отказ государств региона от поставок оружия Киеву.

Министр иностранных дел России ранее пригласил своего кубинского коллегу Родригеса Паррилью приехать с официальным визитом в Москву.
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