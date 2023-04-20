Newsweek: отказ президента Украины Зеленского признать поражение приведет к краху страны

Нежелание президента Украины Владимира Зеленского признать поражение и начать переговоры повлечет за собой еще большие территориальные потери. Об этом заявили в статье для Newsweek экс-посол США в Саудовской Аравии Дэвид Рунделл бывший политсоветник центрального командования страны Майкл Гфеллер.
Они указали, что шансов у Украины победить Россию приблизительно столько же, сколько у Мексики победить США. Кроме того, затягивание конфликта не изменит данного уравнения.
«Лучший способ обеспечить выживание жизнеспособного и независимого украинского государства — это начать урегулирование прямо сейчас», — заявили эксперты.
Они также подчеркнули, что Россия не пойдет на территориальные уступки. В свою очередь отказ Украины от переговоров ведет к тому, что условия мира будут значительно менее благоприятными для Киева.
Ранее Зеленский провел переговоры со спикером палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти. В общении с ним он отчитался о затратах ВСУ и призвал усилить санкционное давление на Россию.