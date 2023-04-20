Олимпийская чемпионка Субботина раскритиковала допуск трансперсон к участию в соревнованиях

Российская спортсменка, четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина прокомментировала допуск трансгендеров к участию в турнирах США. Отрицательным мнением об этом решении она поделилась с RT.
Федерация синхронного плавания США (USAAS) 20 апреля разрешила спортсменам самостоятельно выбирать гендерную категорию соответствующую их идентичности.
По словам Субботиной, это неправильно, она не может представить, как мужчины будут соревноваться с женщинами, тем более в таком виде спорта, как синхронное плавание.
Спортсменка считает, что мужчина должен выступать в мужских категориях, также как женщины в женских. Нельзя смешивать оба пола в этом виде спорта.
Известно, что теперь участникам под эгидой организации не нужно будет предоставлять доказательства хирургических вмешательств или прохождения гормональной терапии.
Ранее компания, производящая пиво Bud, потеряла пять миллиардов долларов после рекламы с трансгендером.