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Постпред РФ при ООН Василий Небензя анонсировал встречу Лаврова с генсеком ООН 24 апреля

Политика
Постпред РФ при ООН Василий Небензя анонсировал встречу Лаврова с генсеком ООН 24 апреля

Постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя анонсировал встречу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Переговоры политиков пройдут 24 апреля, в понедельник, добавил он. Мероприятие состоится в Нью-Йорке. Соответствующей информацией Небензя поделился в четверг.

«Точно известно о том, что министр в понедельник будет встречаться с генеральным секретарем Гутерришем, к которому накопилось немало вопросов и немало тем для обсуждения», — подчеркнул постпред.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил своего коллегу из Кубы Родригеса Паррилью посетить Москву с официальным визитом.
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