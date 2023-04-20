Российский актер Жижикин рассказал, как голливудский режиссер Спилберг отчитал его за езду на мотоцикле

Голливудским актерам строго-настрого запрещают заниматься экстремальными видами спорта, которые могут привести к травмам. Об этом рассказал российский актер Игорь Жижикин, снявшийся в приключенческом боевике «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа».
Режиссером фильма стал всемирно известный специалист Стивен Спилберг, который и указал артисту на особенный пункт в договоре. По словам звезды, во время поездки на Гавайи он решил покататься на мотоцикле в свободное от работы время.
«Режиссер поинтересовался, читал ли я контракт, в котором строго прописано, что актеры не могут заниматься экстремальными видами спорта во время съемок», — вспомнил Жижикин в беседе с изданием «Газета.Ru».
При этом собеседник агентства добавил, что хорошо знаком с каскадерами многих зарубежных актеров. Среди них помощники таких знаменитостей как Том Круз и Джейсон Стейтем.
В связи с этим ему смешно читать новости о том, что кто-то из артистов самостоятельно выполняет трюки. Подобную информацию Жижикин назвал «лапшой», так как никому из голливудских звезд не позволено заниматься опасными видами спорта и ставить весь проект под угрозу.
Меж тем на большие экраны вышел отечественный фильм «Вызов», съемки которого частично проходили на МКС. По словам режиссера Никиты Михалкова, данная картина является единственной в своем роде и представляет собой уникальный мировой опыт.