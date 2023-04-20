Российский актер Жижикин рассказал, как голливудский режиссер Спилберг отчитал его за езду на мотоцикле

В связи с этим ему смешно читать новости о том, что кто-то из артистов самостоятельно выполняет трюки. Подобную информацию Жижикин назвал «лапшой», так как никому из голливудских звезд не позволено заниматься опасными видами спорта и ставить весь проект под угрозу.