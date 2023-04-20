Глава Минфина США заявила о готовности Вашингтона к новым санкциям против КНР

Американские власти готовы вводить новые ограничения против Пекина, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
При этом она отметила, что полный разрыв экономических связей не принесет пользы обеим странам. Товарооборот между странами превышает 700 миллиардов долларов год, подчеркнула Йеллен.
Однако Вашингтон пойдет на меры для защиты своих интересов в «жизненно важных сферах», заявила министр. По ее словам, для этого США могут прибегнуть к «Узконаправленным действиям». Также Йеллен отметила, что Китай ждут «тяжелые последствия» в случае военной помощи России.
Ранее глава американского Минфина сообщила, что может посетить Китай, когда Пекин будет готов к диалогу.