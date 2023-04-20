Глава Минфина США заявила о готовности Вашингтона к новым санкциям против КНР

Однако Вашингтон пойдет на меры для защиты своих интересов в «жизненно важных сферах», заявила министр. По ее словам, для этого США могут прибегнуть к «Узконаправленным действиям». Также Йеллен отметила, что Китай ждут «тяжелые последствия» в случае военной помощи России.