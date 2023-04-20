Страна, растерявшая остатки нейтралитета: Маргарита Симоньян отреагировала на санкции Швейцарии против РИА ФАН

ЧВК «Вагнер» и РИА ФАН были добавлены Федеральным департаментом экономики Швейцарии в санкционный список по России. Как отметила в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей главный редактор RT Маргарита Симоньян, такой шаг можно расценивать, как повод для подлинной гордости.
Как объяснили в швейцарском ведомстве, против РИА ФАН рестрикции введены за «распространение проправительственной пропаганды и дезинформации». При этом Швейцария, вразрез с решением Евросоюза, отказалась запрещать вещание телеканалов RT Arabic и Sputnik Arabic. Однако, на этих ресурсах будет запрещено транслировать рекламу.
По мнению главного редактора RT, таким поступком в отношении ЧВК «Вагнер» и РИА ФАН Швейцария однозначно продемонстрировала, что декламируемый ею принцип нейтралитета, если имел место в прошлом, то теперь представляет собой давно выдохшийся миф. Впрочем, подобное поведение европейской страны лишь показывает, что сотрудники Федерального агентства новостей твердо следуют политике защиты национальных интересов России.
«Поздравляю, коллеги. Санкции страны, растерявшей остатки нейтралитета, делают вам честь», — прокомментировала Маргарита Симоньян.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на внесение РИА ФАН и ЧВК «Вагнер» в черный список ЕС. По ее мнению, нет необходимости напоминать о незаконности подобных мер.