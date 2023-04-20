По мнению главного редактора RT, таким поступком в отношении ЧВК «Вагнер» и РИА ФАН Швейцария однозначно продемонстрировала, что декламируемый ею принцип нейтралитета, если имел место в прошлом, то теперь представляет собой давно выдохшийся миф. Впрочем, подобное поведение европейской страны лишь показывает, что сотрудники Федерального агентства новостей твердо следуют политике защиты национальных интересов России.