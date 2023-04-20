Подарок из космоса вручил петербургскому Музею железных дорог России Олег Артемьев

Проверка вестибулярного аппарата, восьмикратные перегрузки на центрифуге, привыкание к кислородному голоданию в барокамере и погружение под воду в 120-килограммовом скафандре — испытания «не самые страшные», говорит Артемьев. Каждый второй уходит после самого сложного — сурдокамеры. В маленьком, полностью герметичном помещении, куда не проникают ни информация, ни звук, будущий космонавт должен провести неделю.