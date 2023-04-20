Подарок из космоса вручил петербургскому Музею железных дорог России Олег Артемьев

Сегодня в Музее железных дорог России состоялась встреча с космонавтом-испытателем, Героем Российской Федерации Олегом Артемьевым. Он рассказал о буднях космонавтов и поделился воспоминаниями о подготовке к первому полету и работе на МКС.
12 лет усердной работы, тренировки на выживание, сильнейшие перегрузки, и все ради одного: заветного покорения космоса.
«Первый полет был в 2014 году, он продлился около 170 суток. Было очень интересно, два раза выходил в открытый космос. И мне после этого полета еще больше захотелось полететь в космос», — поделился впечатлениями космонавт.
Проверка вестибулярного аппарата, восьмикратные перегрузки на центрифуге, привыкание к кислородному голоданию в барокамере и погружение под воду в 120-килограммовом скафандре — испытания «не самые страшные», говорит Артемьев. Каждый второй уходит после самого сложного — сурдокамеры. В маленьком, полностью герметичном помещении, куда не проникают ни информация, ни звук, будущий космонавт должен провести неделю.
Психологическая составляющая — самая важная часть тренировок космонавтов, ведь в космосе малейшее сомнение или ошибка могут стать фатальными.
«Всегда было непросто совершить первый полет, а уж тем более выйти в открытый космос. Но это самая интересная работа, несмотря на то, что и самая опасная. Вчера ребятам нужно было перенести конструкцию, было тяжело, они почти восемь часов находились в открытом космосе, и постоянно надо было работать, что-то крутить, поворачивать, и, конечно, они очень устали. Вчера с ними разговаривал, и они так устали, что не могли даже покушать. Там надо предусмотреть каждую секунду и думать на 10 шагов вперед, про экономию сил не говорю», — рассказал космонавт.
Долгая дорога в космос начинается с гудка поезда. Ведь первым делом ракеты нужно доставить к месту запуска. А транспортируют их к космодрому именно по железной дороге.
«Все те размеры, на которых мы летаем, связаны как раз с размером тех грузов, которые могут пройти по железной дороге. Это связано с тем, что космические аппараты, ступени ракет, блоки ракет изготавливаются в Москве, Омске и ряде других городов. Но стартуем мы с Плесецка, с Байконура, с Восточного, и доставить туда эти конструкции мы можем только железными дорогами. Поэтому связь прямая», — пояснил Артемьев.
На встрече космонавт вручил музею подарок из космоса — флаг с эмблемой РЖД, который побывал на орбите и вернулся на Землю. Теперь он станет экспонатом, который подчеркнет неразрывную связь железной дороги и космической отрасли.