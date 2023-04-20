Американские ученые благодаря нейросети выяснили, сколько времени требуется для формирования привычки

В эксперименте ученые обратились к данным более 30 тысяч посетителей фитнес-залов, которые приходили на тренировки в течение 4 лет 12 миллионов раз. Также они изучили поведение более 3 тысяч сотрудников больниц, помывших руки в общей сложности 40 миллионов раз. Нейросеть считывала и анализировала данные пластиковых карт, без которых перемещение невозможно. Так ученые пришли к выводам.