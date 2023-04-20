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Американские ученые благодаря нейросети выяснили, сколько времени требуется для формирования привычки

Общество
Американские ученые благодаря нейросети выяснили, сколько времени требуется для формирования привычки

Американские ученые из Калифорнийского технологического института, Чикагского и Пенсильванского университетов решили узнать, за какое время у человека формируется привычка. В решении задачи им помогла нейросеть. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В эксперименте ученые обратились к данным более 30 тысяч посетителей фитнес-залов, которые приходили на тренировки в течение 4 лет 12 миллионов раз. Также они изучили поведение более 3 тысяч сотрудников больниц, помывших руки в общей сложности 40 миллионов раз. Нейросеть считывала и анализировала данные пластиковых карт, без которых перемещение невозможно. Так ученые пришли к выводам.

Привить привычку мыть руки медработникам не было сложно – справились всего за пару недель. Другое дело – спорт. Понадобилось от 4 до 7 месяцев, чтобы сформировать привычку ходить на тренировки. В общем, на это влияет три основных условия: особенности человека, вид поведения, степени мотивации.

По словам врача-психиатра Артема Гилева на избавление от вредных привычек или прививание новых требуется примерно 12 месяцев. Помочь в этом может составление плана или ведение дневника, самовознаграждение, помощь врача.

Ранее врач-терапевт Андрей Рябков перечислил продлевающие жизнь привычки.
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