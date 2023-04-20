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Глава МИД России Лавров: ЕС было бы честнее по низким ценам купить зерно у Украины и отдать его нуждающимся

Политика
Глава МИД России Лавров: ЕС было бы честнее по низким ценам купить зерно у Украины и отдать его нуждающимся

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европейскому союзу (ЕС) следует за небольшую плату закупать зерно из Украины и бесплатно экспортировать его нуждающимся странам.

Еврокомиссия предлагает выделить 100 миллионов евро на возмещение убытков фермерам. В условиях нынешней ситуации с переизбытком зерна с Украины и продовольствия на собственных рынках, по мнению министра, это было бы лучшей альтернативой выплатам компенсаций.

Ранее Лавров передал послание для президента Венесуэлы Николаса Мадуро от российского президента Владимира Путина.
сергей лавров зерно евросоюз экономика
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