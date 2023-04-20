Глава МИД России Лавров: ЕС было бы честнее по низким ценам купить зерно у Украины и отдать его нуждающимся

Еврокомиссия предлагает выделить 100 миллионов евро на возмещение убытков фермерам. В условиях нынешней ситуации с переизбытком зерна с Украины и продовольствия на собственных рынках, по мнению министра, это было бы лучшей альтернативой выплатам компенсаций.